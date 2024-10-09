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ddr22
Чип M4 Ultra нового поколения от Apple появится в Mac Studio и Mac Pro в конце 2025 года
Компания Apple планирует выпустить новый чип M4 Ultra, который обеспечивает значительный прирост производительности.

Apple планирует выпустить новое поколение чипа M4 Ultra для своих компьютеров Mac Studio и Mac Pro во второй половине 2025 года. Этот чип обещает значительное увеличение производительности по сравнению с предыдущей версией. Ранее компания анонсировала выпуск новых чипов M4 Pro и M4 Max в новых моделях MacBook Pro и Mac mini. Однако, точная дата анонса M4 Ultra оставалась неизвестной до сих пор.
Чип M4 уже показал впечатляющие результаты в тестах производительности для ноутбуков MacBook Pro. Он стал гораздо мощнее, чем предыдущая версия, и Apple намерена внедрить его в свои более дорогие модели - Mac Studio и Mac Pro. Ожидается, что это обновление произойдет во второй половине 2025 года.

Следующий год будет напряженным для Apple, так как у компании запланирован ряд выпусков новых продуктов и чипов. Весной 2025 года ожидается выпуск новой модели iPhone SE 4. По данным Bloomberg, аналитик Марк Гурман утверждает, что новые Mac Pro и Mac Studio с чипом M4 Ultra будут представлены во второй половине следующего года.

Ожидается, что компания представит чипы M4 Ultra и M4 Max одновременно с выпуском Mac Pro и Mac Studio в середине или конце 2025 года. Даты официального запуска пока неизвестны, но согласно заявлению аналитика Марка Гурмана, представление этих продуктов начнется в рамках конференции WWDC (Worldwide Developers Conference), которая обычно проходит в июне.

#apple
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