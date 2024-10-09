Samsung Electronics закупила графические процессоры AMD Instinct MI300X для разработки искусственного интеллекта.

Компания Samsung Electronics объявила о закупке графических процессоров AMD Instinct MI300X стоимостью 20 миллионов долларов для своих центров обработки данных, с целью разработки искусственного интеллекта (ИИ). Данное приобретение обусловлено потребностью Samsung Electronics в обеспечении высокой мощности для своих систем ИИ. Тестирование приобретенных графических процессоров уже началось, и для компании это стало первым шагом на пути развития ИИ.

Samsung Electronics решила выбрать графические процессоры AMD MI300X вместо предложений от NVIDIA, так как они представляют собой более доступное по цене решение. По сравнению с графическими процессорами NVIDIA H100, которые продаются по цене 30 000-40 000 долларов, AMD MI300X является более бюджетным вариантом. Хотя они немного отстают от линейки Hopper от NVIDIA в рабочей нагрузке ИИ, AMD MI300X рассматривается как хорошая альтернатива с точки зрения соотношения цены и качества. Цена одного графического процессора составляет около 10 000 долларов, и в настоящее время модель AMD MI300X является флагманской.

Это не первый случай, когда большие компании инвестируют в развитие собственных систем искусственного интеллекта и закупают графические процессоры для усиления вычислительной мощности. Недавно компания Samsung Electronics присоединилась к команде Red, чтобы обеспечить себе необходимые ресурсы. Также стоит отметить, что другие компании, такие как Meta и xAI, предпочли графические процессоры NVIDIA H100, но Samsung выбрала альтернативный вариант с целью сэкономить средства.