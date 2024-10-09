Снимки были получены путем разборки процессора Ryzen 5 9600X и извлечения его ПЗС-матрицы.

Снимки новой архитектуры Zen 5 от AMD позволяют нам ближе рассмотреть процессоры Ryzen 9000 "Granite Ridge" и их особенности. Фотографии были сделаны Фритченсом Фритцем, известным своими детализированными снимками CPU и GPU. Для получения таких деталей он пожертвовал процессором Ryzen 5 9600X и извлек ПЗС-матрицу для более подробного изучения.

На снимках мы можем увидеть одиночную ПЗС-матрицу Zen 5 и один IOD. Схема расположения TSV (Through-Silicon Via) для процессоров с 3D V-Cache также представлена на изображениях.

AMD Granite Ridge Zen 5 CCD обещает высокое качество снимков корпуса и новую схему расположения TSV. Это означает, что процессор сможет обеспечить более эффективную теплопроводность и более низкое энергопотребление.

Более высокая плотность кэш-памяти благодаря 3D V-Cache обеспечивает быструю работу и улучшенную обработку данных.







