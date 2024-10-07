В прошлом Apple уже тестировала microLED в своих часах, но из-за высокой стоимости дисплея отказалась от этой идеи.

Компания Apple, по слухам, планирует использовать технологию microLED в своих новых умных очках, а массовое производство этого устройства ожидается в 2026 году. Ранее, Apple уже проводила тестирование своих часов Apple Watch Ultra с использованием microLED, но из-за высокой стоимости дисплея эту идею не удалось воплотить в коммерческом варианте. Тем не менее, компания продолжает работу над разработкой этой технологии и планирует применить ее в новых умных очках. Хотя слухи не конкретизируют, о каких устройствах идет речь, возможно, говорится как о смарт-очках, так и о панелях microLED, которые будут использоваться в других продуктах компании.

Разработка умных очков Apple оказалась сложной задачей, и предполагается, что они будут представлены на рынке не раньше 2027 года. Однако, как и в случае с любым новым продуктом, могут возникнуть препятствия и задержки в процессе разработки.

Использование технологии microLED может принести преимущества в сфере носимых устройств, включая умные очки. Она обладает высоким разрешением и яркостью, а также прекрасно работает в условиях яркого освещения. Однако, продукция на основе этой технологии до сих пор дорогая и сложная в производстве.