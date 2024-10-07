Режим будет доступен как в режиме Firefight, так и в многопользовательской игре PvP.

343 Industries объявила о добавлении нового игрового режима от третьего лица в Halo Infinite. Джон «Унышек» Джунишек, старший менеджер сообщества, и Колин Коув, старший инженер-программист из Skybox Labs, рассказали подробности о режиме от третьего лица.

По словам Коува, режим от третьего лица будет добавлен в режим Firefight в одном из будущих обновлений Halo Infinite. Однако есть возможность расширить его на PvP и управлять им в Forge. Благодаря Forge Controls игроки смогут переключать режимы от первого и третьего лица для отдельных игроков или для всех игроков внутри игры.

Пока неясно, будет ли этот режим от третьего лица доступен только в многопользовательской игре или он будет предлагаться и для одиночной игры. Это также позволит игрокам получить новый взгляд на своего персонажа и лучше понять его положение в игровом пространстве.