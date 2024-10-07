Семейство процессоров Xeon 6900P Granite Rapids включает четыре модели, начиная с 72 ядер и заканчивая 128 ядрами.

Intel опубликовала цены на новые процессоры Xeon 6900P Granite Rapids. Флагманский процессор с 128 ядрами будет стоить $17 800, а цены на другие модели начинаются от $11 400 за 6952P и до $17 800 за 6980P. Эти процессоры предназначены для центров обработки данных и обещают обеспечить до 90% прирост производительности по сравнению с предыдущими моделями.

Семейство процессоров Xeon 6900P Granite Rapids включает четыре модели, начиная с 72 ядер и заканчивая 128 ядрами. По сравнению с предыдущими моделями, новые процессоры имеют значительно большее количество ядер и улучшенные характеристики. Таким образом, они способны обрабатывать больше данных и повышать производительность.

Цены на процессоры Xeon 6900P Granite Rapids сопоставимы с ценами на предыдущие модели. Например, флагманский процессор Xeon 8593Q предыдущего поколения имел рекомендованную цену $12 400.