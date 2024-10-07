Он может стоить на аукционе до 120 000 долларов и побить предыдущий рекорд.

Редкий прототип Apple Macintosh 1983 года с оригинальным дисководом "Twiggy" будет выставлен на аукцион Bonhams в Нью-Йорке 23 октября 2024 года. Этот прототип является одним из оставшихся предсерийных экземпляров и оснащен 5,25-дюймовым флоппи-дисководом "Twiggy", который впоследствии был снят с производства из-за проблем с надежностью. Вместо него, коммерческий выпуск Macintosh оснащался более надежными и компактными 3,5-дюймовыми дискетами.

Этот редкий прототип привлекает внимание коллекционеров и энтузиастов, в поисках предметов, имеющих историческую ценность и связанных с развитием Apple. Благодаря своей уникальности и значению, которое эта модель представляет для истории компании, она может превзойти предыдущие аукционные рекорды и оцениваться вплоть до 120 000 долларов.

Стоит отметить, что Стив Джобс, соучредитель Apple, якобы приказал уничтожить предсерийные экземпляры до их коммерческого выпуска. Это объясняет, почему выпущенные в 1984 году Macintosh не оснащались дисководом "Twiggy", а вместо него использовали 3,5-дюймовые дискеты. Именно поэтому редкие экземпляры с "Twiggy" считаются особенно ценными и привлекательными для коллекционеров.

Ожидается, что ставки будут высокими, и этот прототип может стать объектом спора между некоторыми крупными коллекционерами.