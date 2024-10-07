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ddr22
За счет продаж 5G-модемов для iPhone 16, Qualcomm получит 2,52 миллиарда долларов
Apple планирует продолжать использовать модемы Qualcomm для своих iPhone до марта 2027 года.

Компания Qualcomm ожидает значительный доход от продаж модемов 5G для новой серии iPhone от Apple. Согласно сообщениям, Apple планирует использовать модемы 5G от Qualcomm в своих iPhone до марта 2027 года. Хотя Apple разрабатывает собственное решение для дешевой модели iPhone SE 4, основную часть модемов для iPhone 16 компания планирует приобретать у Qualcomm. Это выгодная ситуация для Qualcomm, особенно учитывая увеличение объема поставок iPhone 16 в 2024 году.

Как было оценено, только от продаж модемов 5G для iPhone 16 Qualcomm получит 2,52 миллиарда долларов. Постоянный спрос и продажи будут иметь решающее значение для прибыли компании. Каждая модель iPhone 16 оснащена 5G-модемом SDX71M. Компания скорректировала планы поставок, чтобы достичь цели отгрузить 90 миллионов устройств в 2024 году, что на 10 процентов выше, чем у предыдущей серии iPhone 15.

#qualcomm
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