Компания Qualcomm ожидает значительный доход от продаж модемов 5G для новой серии iPhone от Apple. Согласно сообщениям, Apple планирует использовать модемы 5G от Qualcomm в своих iPhone до марта 2027 года. Хотя Apple разрабатывает собственное решение для дешевой модели iPhone SE 4, основную часть модемов для iPhone 16 компания планирует приобретать у Qualcomm. Это выгодная ситуация для Qualcomm, особенно учитывая увеличение объема поставок iPhone 16 в 2024 году.
Как было оценено, только от продаж модемов 5G для iPhone 16 Qualcomm получит 2,52 миллиарда долларов. Постоянный спрос и продажи будут иметь решающее значение для прибыли компании. Каждая модель iPhone 16 оснащена 5G-модемом SDX71M. Компания скорректировала планы поставок, чтобы достичь цели отгрузить 90 миллионов устройств в 2024 году, что на 10 процентов выше, чем у предыдущей серии iPhone 15.