Этот графический процессор идет в комплекте с бесплатным экземпляром игры.

MSI представила MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER Gaming SLIM, который разработан специально для игры Stalker 2 и поставляется в комплекте с бесплатной копией игры. Эта видеокарта была показана в коротком видеоролике, опубликованном на MSI Gaming YT. Она использует тематику игры Stalker 2: Heart of Chornobyl и имеет уникальный дизайн с различными акцентами, которые характерны для самой игры.

На опубликованных фотографиях можно ясно увидеть, что она полностью соответствует стилевому направлению игры Сталкер 2. Основной цветовой гаммой является радиоактивный зеленый, который дополняется деталями разных оттенков. На задней панели также присутствует тема Сталкера 2, причем дизайнеры сделали особый акцент на этом элементе, чтобы пользователи полностью погрузились в атмосферу игры.

Новыая видеокарта от MSI характеризуется высокой производительностью и усовершенствованными функциями. Она оснащена высококачественными компонентами и гарантирует превосходную графику и производительность в играх.

Изображения были опубликованы пользователем @momomo_us.