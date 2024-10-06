В начале следующего года компания Samsung планирует выпустить серию смартфонов Galaxy S25

Компания Samsung планирует представить новую серию смартфонов Galaxy S25 в начале следующего года. По слухам, эти устройства претерпят несколько изменений. Внешне ожидается закругленные края задней панели и, возможно, немного больший дисплей. Внутри Samsung Galaxy S25 ожидается значительное увеличение мощности благодаря новому чипу Snapdragon 8 Gen 4. Однако, базовая версия S25 может быть оснащена чипом Dimensity 9400 вместо Snapdragon 8 Gen 4. Один из источников утверждает, что S25 Ultra будет работать на чипе Snapdragon 8 Gen 4, в то время как базовая версия S25 перейдет на чип Dimensity 9400.

Оказалось, что чип Dimensity 9400 стоит на 20 процентов дешевле, чем Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm. Это позволяет Samsung сохранить низкую цену для базовой версии Galaxy S25. Таким образом, Samsung решает расширить список поставщиков чипов, чтобы справиться с растущей стоимостью компонентов, в том числе и чипов.