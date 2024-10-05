Контроллер позволит значительно повысить производительность по сравнению с существующими решениями HBM3 и HBM3E.

Компания Rambus представила контроллер памяти нового поколения HBM4, который обещает значительное повышение производительности по сравнению с предыдущими версиями HBM3 и HBM3E. Это решение предназначено для рынка искусственного интеллекта и центров обработки данных (ЦОД), и будет продолжать расширять возможности предыдущего дизайна HBM DRAM. Контроллер памяти HBM4 будет предлагать скорость более 6,4 Гбит/с на контакт, что является более быстрым, чем решение HBM3 и обеспечит большую пропускную способность, чем решение HBM3E при использовании того же стека 16-Hi. Емкость HBM4 составит 64 ГБ, что превышает емкость HBM3E. Более того, HBM4 обещает повышенную пропускную способность до 2,56 ТБ/с.

Rambus также отмечает, что HBM4 будет следующей главой в эволюции искусственного интеллекта и центров обработки данных (ЦОД). С развитием этой технологии, ожидается увеличение скорости работы памяти и емкости на стек, что позволит эффективно обрабатывать и анализировать большие объемы данных, используемых в искусственном интеллекте и ЦОД.

Хотя JEDEC продолжает работу над спецификацией HBM4, Rambus уже раскрыла некоторые подробности о будущем продукте. HBM4 будет продолжать расширять возможности существующего дизайна HBM DRAM, а также будет соответствовать требованиям рынка искусственного интеллекта и ЦОД.