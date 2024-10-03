Основное отличие между этими чипсетами заключается в одном ядре GPU.

В прошлом месяце Apple представила свои новые чипсеты A18 и A18 Pro, которые используются в iPhone 16 и получили значительные улучшения по сравнению с предыдущей версией A17 Pro. Однако, несмотря на то, что оба чипсета имеют 6-ядерный процессор, они имеют различия в конфигурации графического процессора (GPU).

Детальный анализ, проведенный компанией Chipwise, позволил узнать больше о чипсетах A18 и A18 Pro. Основным преимуществом этих чипсетов является их упаковка, называемая InFO-POP, которая позволяет уменьшить размеры чипсетов, одновременно улучшая их тепловые и электрические характеристики. Также стоит отметить, что InFO-POP позволяет менять или заменять пакет DRAM.

При анализе снимков чипсетов были обнаружены некоторые дополнительные кластеры в A18 Pro, вероятно, связанные с дополнительным ядром GPU. Однако, точная конфигурация кластеров CPU и GPU, а также нейронного движка, требует более подробного рассмотрения.

