BD790i SE оснащена процессором Ryzen 9 7940HX с базовой частотой 2,4 ГГц и бустом до 5,2 ГГц

Компания Minisforum представила новую материнскую плату BD790i SE, которая обладает отличными техническими характеристиками. Основным компонентом платы является 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 7940HX на базе Zen 4 с тактовой частотой 2,4 ГГц и возможностью повышения до 5,2 ГГц. Плата также имеет встроенную графику Radeon 610M и поддерживает подключение видеокарт для игр и других графически интенсивных задач.

BD790i SE является компактной материнской платой формата mini-ITX, что позволяет ее использовать в компактных мини-ПК. Она обладает хорошей системой охлаждения с радиаторами и вентилятором для SSD, а также поддерживает подключение различных компонентов, включая SSD, вентиляторы и графические процессоры.

Основные отличия BD790i SE от предыдущей модели BD790i заключаются в замене разъемов PCI-E 5.0 M.2 на более дешевые разъемы PCI-E 4.0 M.2. Тем не менее, это не сильно влияет на общую производительность, так как разъемы PCI-E 4.0 M.2 по-прежнему обеспечивают быструю скорость передачи данных.

BD790i SE доступна для приобретения на официальном сайте компании по цене $359. Пользователи, которым нужны более высокие тактовые частоты процессора и разъемы PCI-E 5.0 M.2, могут приобрести флагманскую модель BD790i за $539.