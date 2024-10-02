Новейший чип SC8480XP, известный как проект "Glymur", прошел испытания.

Qualcomm разрабатывает новое поколение процессоров Snapdragon X2 на базе Arm для ПК, и новый чип SC8480XP, известный как "Project Glymur", уже прошел испытания. В то время как первые обзоры и результаты производительности первого поколения Snapdragon X не были впечатляющими, Qualcomm предлагает широкий спектр решений, доступных по разным ценам, начиная с 12, 10 и заканчивая 8-ядерными SoC в семействах X Elite и X Plus.

Одним из главных улучшений, ожидаемых в новом поколении Snapdragon X2, является улучшение IPC, производительности одного ядра и эффективности работы от батареи. В то же время, производительность многоядерных и графических приложений в первом поколении была неудовлетворительной. Qualcomm стремится предложить мощные процессоры и GPU с искусственным интеллектом для ПК.

Соперники на рынке x86, такие как AMD и Intel, также активно развивают свои процессоры. Однако, с появлением новой серии Snapdragon X2, Qualcomm надеется привлечь больше внимания и увеличить свою долю рынка процессоров для ПК. Предыдущее поколение Snapdragon X подверглось критике, но с новым поколением компания намерена исправить все недостатки и предложить более мощные и эффективные процессоры для ПК.







