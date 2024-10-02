Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Qualcomm уже работает над новым поколением процессоров Snapdragon X2 на базе Arm для ПК
Новейший чип SC8480XP, известный как проект "Glymur", прошел испытания.

Qualcomm разрабатывает новое поколение процессоров Snapdragon X2 на базе Arm для ПК, и новый чип SC8480XP, известный как "Project Glymur", уже прошел испытания. В то время как первые обзоры и результаты производительности первого поколения Snapdragon X не были впечатляющими, Qualcomm предлагает широкий спектр решений, доступных по разным ценам, начиная с 12, 10 и заканчивая 8-ядерными SoC в семействах X Elite и X Plus.

Одним из главных улучшений, ожидаемых в новом поколении Snapdragon X2, является улучшение IPC, производительности одного ядра и эффективности работы от батареи. В то же время, производительность многоядерных и графических приложений в первом поколении была неудовлетворительной. Qualcomm стремится предложить мощные процессоры и GPU с искусственным интеллектом для ПК.

Соперники на рынке x86, такие как AMD и Intel, также активно развивают свои процессоры. Однако, с появлением новой серии Snapdragon X2, Qualcomm надеется привлечь больше внимания и увеличить свою долю рынка процессоров для ПК. Предыдущее поколение Snapdragon X подверглось критике, но с новым поколением компания намерена исправить все недостатки и предложить более мощные и эффективные процессоры для ПК.



#qualcomm
+
Написать комментарий (0)
Qualcomm начала разработку процессоров Snapdragon X2 Elite
Qualcomm готовит запуск нового чипа Snapdragon 8 Elite на предстоящем саммите Snapdragon в октябре
Qualcomm активно разрабатывает новый процессор Snapdragon X2 Elite
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Для сопровождения российского Ил-38, ВВС США использовали F-16 в цветах ВКС РФ
1
Высотные дроны-перехватчики ВС РФ приступили к уничтожению дорогостоящих дронов-разведчиков ВСУ
20
Крупнейший производитель стали в Британии – 100-летний Tata Steel прекращает работу
6
Производитель российских процессоров «Эльбрус» не выполнил госзаказ и перешёл под внешнее управление
31
НАСА: Утечки воздуха на МКС представляют собой «главную угрозу безопасности»
3
В РФ создали тяжелый дрон "Бердыш" – аналог "Бабы-Яги", но превосходящий украинский гексакоптер
3
Samsung старается, чтобы S25 Ultra был лучше новых iPhone
+
Лутбоксы в Overwatch появились случайно – разработчики не преследовали корыстных целей
+
Процессоры следующего поколения Snapdragon X2 уже тестируют
+
Китай разрабатывает беспилотник с дальностью полета 200 км, который сможет добраться до Тайваня
+
Китайская группа компаний UMG наладит производство китайских тракторов в России
1
Состоялся релиз qBittorrent 5.0: новые возможности и отказ от устаревших технологий
2
Су-35 ВКС России напугал пилота американского F-16, отправленного на перехват Ту-95
4
Infinix официально представила для мировых рынков смартфон Hot 50 4G
+
ВС РФ вышли к Золотой Ниве западнее Угледара и вошли в центр Торецка
+
Генерал Джордж: Отсутствие китайских комплектующих ставит под угрозу боеготовность армии США
4
Полковник Матвийчук: Есть высокий шанс что после освобождения Макеевки ВС РФ пойдут к Днепру
+
Китайский 8-ядерный процессор Zhaoxin KX-7000 работает на уровне Intel Core i3-8100
+
В 80-х и 90-х годах компания Nintendo объясняла по телефону, как продвигаться в игре
1
Владелец Intel Core i9-13900K рассказал о снижении производительности с микрокодом Intel 0x12B
12

Популярные статьи

"Меган: К вашим услугам": сказ о том, как андроид мужика совратил (субъективный обзор фильма)
3
"Age of Mythology: Retold" - очень краткий обзор игры
+
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
154
Итоги гоночного уик-энда 28-29 сентября
2
Как Chimbalix ненароком отобрал звание игрового линукса у Nobara Linux
25
Набор полезных и бесплатных программ для Windows на все случаи жизни, актуальный в 2024 году
8
Как мой знакомый решил сэкономить на покупке видеокарты GeForce RTX 4060, и что из этого вышло
30
Xbox на распутье - что ждёт игровую империю Microsoft
3
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
33
Игровой ПК vs ноутбук – насколько сборка на GeForce RTX 4060 быстрее и дешевле мобильной в лэптопе
17

Сейчас обсуждают

Такой то
06:49
и свинки есть имя?
Высотные дроны-перехватчики ВС РФ приступили к уничтожению дорогостоящих дронов-разведчиков ВСУ
Такой то
06:42
свинка аналитик?
Удачный прилёт "Искандер-М" уничтожил три склада боеприпасов ВСУ на заводе "Южмаш" в Днепре
Бот_Пригожина_03081
06:42
По итогу всей этой движухи, выжившие евреи все уедут на Брайтон бич. Мощно ответят Ирану.
Израиль готовится в скором времени нанести мощный ответ Ирану
ИСКАНДЕР
06:37
Если сильно утрировано, то это то же самое, что пытаться запустить DOOM на логарифмической линейке. Т.е. квантовые компьютеры хороши именно для тех задач, для которых они создавались, до универсальног...
Квантовые компьютеры не справились с запуском Doom, выпущенной в 1993 году
count
06:32
да как же так то! такая "фортеця" была неприступная!
Украинские ресурсы признают переход Угледара под контроль ВС РФ
Сергей Анатолич
06:26
Ну, у Ирана, по их словам, неплохая ПВО. Вот реальный повод в деле испытать её в на Израильских самолётах.
У ВСУ больше не осталось 54-тонных тягачей Buffel, сделанных на базе Leopard 2
Руслан
06:25
Позорище, снова 10 и 12Мп. Значит и в s25 нельзя будет переключаться между модулями при записи 4к60к/с, а только в 4к30 Когда уже других догонит в этом плане. Пиксели, айфоны много лет назад научилис...
Samsung Galaxy S25+ получит чип Snapdragon 8 Gen 4, 12 ГБ оперативной памяти и множество функций ИИ
si-cat
06:25
Не. Он ещё позавчера сказал: "Не больно то и хотелось, нам на самом деле он и даром не нужен - это просто ловушка для москалей была " 🤣🤣🤣
Украинские ресурсы признают переход Угледара под контроль ВС РФ
botph
06:25
Но ведь Федору клоун чимба не трогал.
Как Chimbalix ненароком отобрал звание игрового линукса у Nobara Linux
count
06:23
чето ты как то странно веришь, в российские бпла нет, а в польские да? чубатый чтоли?
Высотные дроны-перехватчики ВС РФ приступили к уничтожению дорогостоящих дронов-разведчиков ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем