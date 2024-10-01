Впервые в AnTuTu был опубликован результат Vivo X200 Pro: флагман, оснащенный Dimensity 9400, получил 3 007 853 балла.

Ожидается, что компания MediaTek представит новую флагманскую систему на чипе (SoC) под названием Dimensity 9400 в октябре. Особенностью нового процессора будет его производство по 3-нм техпроцессу TSMC второго поколения, что повысит его эффективность. Один из показателей эффективности SoC - результаты тестирования в бенчмарке AnTuTu. Утечка данных показала, что Dimensity 9400 стал первым процессором, преодолевшим отметку в 3 000 000 баллов на этом бенчмарке. Новый чип также показал значительное увеличение баллов GPU, что помогло повысить общую производительность. В сравнении с лидером Snapdragon 8 Gen 3, результаты Dimensity 9400 оказались на 47% выше. Однако будет интересно увидеть сравнение с чипом Snapdragon 8 Gen 4, который будет представлен в следующем месяце.

Большинство баллов в тестировании Dimensity 9400 было получено в категории GPU, где этот чипсет набрал 44% общего числа баллов. Известно, что Dimensity 9400 будет оснащен новым графическим процессором ARM Immortalis-G925 MP12, и интересно будет увидеть его производительность в сравнении с графическими процессорами A18 Pro и Adreno 830 Snapdragon 8 Gen 4.

Разные бенчмарки могут по-разному оценивать различные чипсеты, поэтому Snapdragon 8 Gen 4, который установлен в OnePlus 13, может показывать более высокие значения в некоторых тестах, чем Dimensity 9400 и A18 Pro.