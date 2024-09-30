Китай призывает отечественные ИИ-стартапы воздержаться от приобретения ИИ-чипов NVIDIA, чтобы снизить зависимость от Запада.

Китайская администрация призывает местные ИИ-стартапы не приобретать ИИ-чипы от компании NVIDIA, чтобы снизить зависимость от западных технологий и политики США, которая оказывает влияние на региональные рынки. Китай предпринимает шаги по выводу производства вычислительных мощностей для искусственного интеллекта на внутренние рынки и советует стартапам переходить на внутренние альтернативы. Правительство США также ограничивает китайский рынок ИИ, запрещая экспорт некоторых ускорителей и оборудования NVIDIA, что приводит к проблемам для китайских компаний и создаёт новые вызовы для правительства и бизнеса нацеленного на ИИ.

Сообщается, что правительство США может запретить экспорт графических процессоров NVIDIA H20 AI в Китай. Также были запрещены другие ускорители и оборудование NVIDIA.

Значение китайского рынка для NVIDIA велико, поскольку он составляет около 12% квартальной выручки компании, или около 3,7 миллиарда долларов. Поэтому NVIDIA не может позволить полный запрет на экспорт в Китай, но возникают трудности в связи с изменениями политики.