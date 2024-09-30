Китайский восьмиядерный процессор Zhaoxin KX-7000 на базе архитектуры X86 демонстрирует многоядерную производительность эквивалентную Intel Core i3-8100, но имеет неэффективный дизайн.

Китайская компания Zhaoxin представила свой новый восьмиядерный процессор KX-7000, основанный на архитектуре X86. По результатам тестирования, процессор демонстрирует многоядерную производительность эквивалентную с Intel Core i3-8100, но обладает неэффективным дизайном.

Proцессор KX-7000 поддерживает память DDR4 и DDR5, имеет 8 ядер и находится на уровне бюджетных процессоров Intel и AMD. Однако, в сравнении со старыми процессорами Intel и AMD, KX-7000 потребляет больше энергии.

Тесты KX-7000 в сравнении с Intel Core i3-8100 и AMD Ryzen 5 5600G, показали, что KX-7000 уступает как в однопоточной, так и в многопоточной производительности. В Cinebench R23 процессор проигрывает 39% Core i3-8100 и приблизительно 145% Ryzen 5600G.

Несмотря на то, что в многопоточном тестировании производительность KX-7000 сравнима с Core i3-8100, следует отметить, что KX-7000 имеет в два раза больше ядер. По сравнению с Ryzen 5600G, разрыв в производительности слишком велик.

KX-7000 не может догнать процессор начального уровня Core i3-8100 в других бенчмарках, что свидетельствует о необходимости значительного улучшения процессора. Кроме того, интегрированная графика ZX-C1190 процессора KX-7000 довольно слаба и не может конкурировать с i3-8100 и Ryzen 5600G. Помимо этого, процессор KX-7000 потребляет больше энергии в сравнении с Core i3-8100, что является признаком неэффективности его дизайна.