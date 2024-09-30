Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Китайский 8-ядерный процессор Zhaoxin KX-7000 работает на уровне Intel Core i3-8100
Китайский восьмиядерный процессор Zhaoxin KX-7000 на базе архитектуры X86 демонстрирует многоядерную производительность эквивалентную Intel Core i3-8100, но имеет неэффективный дизайн.

Китайская компания Zhaoxin представила свой новый восьмиядерный процессор KX-7000, основанный на архитектуре X86. По результатам тестирования, процессор демонстрирует многоядерную производительность эквивалентную с Intel Core i3-8100, но обладает неэффективным дизайном.

Proцессор KX-7000 поддерживает память DDR4 и DDR5, имеет 8 ядер и находится на уровне бюджетных процессоров Intel и AMD. Однако, в сравнении со старыми процессорами Intel и AMD, KX-7000 потребляет больше энергии.

Тесты KX-7000 в сравнении с Intel Core i3-8100 и AMD Ryzen 5 5600G, показали, что KX-7000 уступает как в однопоточной, так и в многопоточной производительности. В Cinebench R23 процессор проигрывает 39% Core i3-8100 и приблизительно 145% Ryzen 5600G. 

Несмотря на то, что в многопоточном тестировании производительность KX-7000 сравнима с Core i3-8100, следует отметить, что KX-7000 имеет в два раза больше ядер. По сравнению с Ryzen 5600G, разрыв в производительности слишком велик.

KX-7000 не может догнать процессор начального уровня Core i3-8100 в других бенчмарках, что свидетельствует о необходимости значительного улучшения процессора. Кроме того, интегрированная графика ZX-C1190 процессора KX-7000 довольно слаба и не может конкурировать с i3-8100 и Ryzen 5600G.  Помимо этого, процессор KX-7000 потребляет больше энергии в сравнении с Core i3-8100, что является признаком неэффективности его дизайна. 

#zhaoxin kx-7000
+
Написать комментарий (0)
По итогам тестов, китайский 8-ядерный процессор Zhaoxin KX-7000 лучше KX-6000, но хуже i3-10100
Новый китайский процессор Zhaoxin KX-7000 уступает процессорам AMD и Intel 6-летней давности
Новый процессор Zhaoxin KX-7000 показал скромные результаты на тестах 
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Efahrer: Гигантская ветряная электростанция в Китае производит слишком много энергии
14
USNI News: «Некачественные» сварные швы были намеренно сделаны на субмарине и авианосце ВМС США
2
Новый электролит обещает создать экологически чистые аккумуляторы
+
По Северному морскому пути впервые в истории прошел контейнеровоз типа Panamax
+
Xiaomi и Redmi вслед за Realme отказались от камер 200 Мп
1
Honor готовит к анонсу 8 смартфонов до конца года
+
3-й патч ПК-версии God of War: Ragnarok вносит исправления связанные с использованием VRAM
1
Чат-бот Gemini Live бесплатно распространяется среди пользователей
+
Huawei Mate 70 Pro с пятью камерами на задней панели впервые появился на реальном фото
1
Российские войска вышли на окраины Гуляйполя
1
США намерены внести в «черный список» китайских производителей дисплеев BOE и Tianma
1
Defence24: Новый учебно-боевой самолет Як-130М может стать преемником Су-25
+
Обновление KB5043145 для Windows 11 вызвало волну проблем: синие экраны и постоянные перезагрузки
4
Стоимость монеты HMSTR обвалилась на 33% сразу после листинга и продолжает снижаться
3
«Яндекс» намерен до конца 2024 года вывести тысячи электровелосипедов собственной разработки на улицы 10 российских городов
3
Процессоры AMD Ryzen 9 9900X3D и 9950X3D могут получить 128 МБ 3D-кэша вместо привычных 64 МБ
5
Яндекс потратила более 380 миллионов рублей на обеспечение безопасности в кикшеринге
1
Honor Magic V3 получил обновление MagicOS 8.0.1.173 с поддержкой личного перевода на русский
+
Глава NVIDIA признал целесообразность использования АЭС для питания центров обработки данных
+
Зеленский: Трамп обещал поддерживать Украину в случае победы на выборах
3

Популярные статьи

Sony PlayStation 6 может оказаться последней домашней игровой консолью
25
Компактные SSD в формате флешек: Silicon Power MS70 и MS60
7
Чем PS5 Pro отличается от PS5 и почему подорожавшую консоль всё равно купят геймеры
7
Тестирование одного из первых Athlon 64 под 754 сокет
56
Какие ошибки допускают сборщики игровых ПК, и почему система своими руками будет дешевле и быстрее
26
Муки выбора видеокарты с ограниченным бюджетом для обновлённой Сounter-Strike 2
13
Практика: восстанавливаем работоспособность Windows после сбоя или заражения вирусами в 2024 году
6
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Сентябрь)
57
Собираем полный аналог PlayStation 5 Pro за 130 000р, для запуска эксклюзивов Sony в 4К@60 fps
7
Сравниваю в играх Windows 7 / 10, Chimbalix 24.4 и так называемый Linux для игр Nobara 40
12

Сейчас обсуждают

FelsheR-Vzvz
07:09
Откуда вы фантазеры беретесь? Встойка цп ни когда не дотягивалась до игровых в/карт даже начального уровня и пока даже предпосылок нет что дотянется.
По данным опроса 3DCenter 55% пользователей ПК считают процессоры Ryzen 9000 Zen 5 посредственными
FelsheR-Vzvz
07:03
А ваш план победы на мягкой бумаге?
Зеленский: Трамп обещал поддерживать Украину в случае победы на выборах
Александр Сечков
07:02
Погоди, ты сам заявлял о 50%, сейчас 30. Допускаю такой отрыв в этой игре. А в кадрах это сколько? Насколько это улучшило восприятие? 60 и 80к/с сильно по разному ощущается? И только в одной игре. Ну ...
Ryzen 7 9800X3D выйдет в октябре и может обесценить многие игровые процессоры Intel и AMD
AndreySE-VL
07:01
1С Вперед! Выкинуть полностью с нашего рынка немецкий SAP!
«Россети Тюмень» заменяет SAP на «1С» в системе управления активами
Александр Терешко
07:00
Вряд-ли опрос был среди владельцев этих самых 9000-х. Как может быть недостаточно производительности в играх? Уже давно всё упирается в производительность видеокарты. Если только это не старая онлайн ...
По данным опроса 3DCenter 55% пользователей ПК считают процессоры Ryzen 9000 Zen 5 посредственными
Александр Сечков
06:57
Если купят, у АМД останется 3 года существования.
Ryzen 7 9800X3D выйдет в октябре и может обесценить многие игровые процессоры Intel и AMD
Александр Сечков
06:56
Нострадамус? Вот только это амд провернуло с 9000 серией))) А, нет, это другое))
Ryzen 7 9800X3D выйдет в октябре и может обесценить многие игровые процессоры Intel и AMD
Александр Сечков
06:55
Авито в помощь. Это продаешь, новее берешь. Это даже интересно)))
Ryzen 7 9800X3D выйдет в октябре и может обесценить многие игровые процессоры Intel и AMD
Александр Сечков
06:53
Тогда и доллар не 90 рублей был. Хотя общая тенденция на подорожание видна. Как всегда в 1000$ за хороший пк уже не убраться.
Ryzen 7 9800X3D выйдет в октябре и может обесценить многие игровые процессоры Intel и AMD
Никита Никитенко
06:52
То есть ты предлагаешь раз за разом грабить остров этот вонючий (который кстати понёрфели вдобавок). То есть гриндить. То есть всё то, что я сказал, ты только подтвердил. Поправь, если не прав ( я пр...
Античит и прекращение онлайн поддержки GTA 5 значительно сократило число игроков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем