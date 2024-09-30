По слухам, компания Qualcomm готовит Snapdragon 8s Gen 4 в первом квартале 2025 года, и он будет позиционироваться как более медленная версия Snapdragon 8 Gen 4

Компания Qualcomm планирует выпустить Snapdragon 8s Gen 4 в первом квартале 2025 года. Этот процессор будет позиционироваться как более медленная версия Snapdragon 8 Gen 4. По слухам, подобный подход уже был использован с предыдущей моделью Snapdragon 8s Gen 3, позволяя производителям смартфонов создавать устройства с более доступной ценой, не теряя при этом функциональности флагманских устройств.

Появление Snapdragon 8s Gen 4 имеет особое значение для Qualcomm и ее партнеров, так как Snapdragon 8 Gen 4 будет стоить дороже, чем Snapdragon 8 Gen 3. Пока нет информации о модели "SM8775", которая, вероятно, является номером модели Snapdragon 8+ Gen 4.

Один из источников утверждает, что цена Snapdragon 8 Gen 4 может составить 240 долларов, что на 20 процентов дороже, чем Snapdragon 8 Gen 3. Это создает сложности для производителей мобильных устройств, которые хотят предложить устройства с хорошим соотношением цены и производительности в диапазоне 500-600 долларов. Если предположить, что Snapdragon 8s Gen 4 обеспечит производительность на уровне Snapdragon 8 Gen 3, это станет выгодным решением для обеих сторон.