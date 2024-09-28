Следующее поколение наушников AirPods Pro 3 и Powerbeats Pro от Apple может обладать функцией измерения сердечного ритма, а также способностью обнаруживать сердечные заболевания.

Компания Apple планирует добавить функцию измерения сердцебиения в свои новые модели наушников AirPods Pro 3 и Powerbeats Pro, которые будут представлены в следующем году. В патентной заявке Apple описывается использование датчика здоровья для обнаружения сердечных заболеваний. В предыдущих моделях AirPods Pro уже была обнаружена функция измерения сердцебиения, и ожидается, что новые модели будут иметь улучшенную систему активного шумоподавления.

Также в отчете говорится, что следующее поколение Powerbeats Pro также будет оснащено новым датчиком частоты сердечных сокращений. По патентной заявке Apple, микрофоны в наушниках могут использоваться для выявления различных патологий сердца, включая заболевания кровеносных сосудов, нарушения сердечного ритма и пороки сердца. В настоящее время наушники могут обнаруживать брадикардию (низкую частоту сердечных сокращений) и тахикардию (высокую частоту сердечных сокращений).

Официальные подробности о функциональности и точности этих новых возможностей пока не раскрыты, но ожидается, что Apple будет расширять функционал и добавлять новые возможности в будущих моделях.