По слухам, RTX 5080 будет иметь такую же конфигурацию памяти, как и RTX 4080, т.е. 16 ГБ памяти и 256-битный интерфейс шины

По неподтвержденной информации, компания NVIDIA планирует представить графический процессор GeForce RTX 5080 с объемом памяти в 24 ГБ. Предполагается, что вариант с 16 ГБ будет представлен раньше.

Утечки спецификаций говорят о наличии двух вариантов памяти для GeForce RTX 5080 - 16 ГБ и 24 ГБ. Обновление модуля GDDR7 до 3 ГБ также ожидается. Снижение характеристик ядра и памяти для RTX 5080 вызывает вопросы, но ожидается, что он будет иметь такую же конфигурацию VRAM, как и RTX 4080 - 16 ГБ памяти и 256-битный интерфейс шины.

Однако, увеличение объема памяти может быть ограничено из-за технологических ограничений GDDR7. Появление модулей VRAM объемом 3 ГБ может позволить до 24 ГБ памяти для RTX 5080. Возможны два сценария: использование ядра GPU GB202 с 384-битной шиной памяти и 24 ГБ памяти или использование модулей VRAM объемом 3 ГБ с GDDR7. Появление 3 ГБ модулей будет зависеть от готовности их массового производства для следующего поколения графических процессоров.

Кроме того, появились информация о первых поставках RTX 50, которые были отправлены в тестовые лаборатории. Они включают в себя конфигурации RTX 5080 с 16 ГБ памяти. Все это, вместе с предыдущей информацией о семействе NVIDIA GeForce RTX 50, указывает на то, что предстоящие графические процессоры RTX 5080 и RTX 5090 ожидаются с большим объемом памяти и улучшенными спецификациями, включая GDDR7 память.