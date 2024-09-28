Пользователи не могут загрузиться в Windows после перезагрузки.

Пользователи, которые приобрели high-end материнские платы AMD X670E и использовали твердотельные накопители Gen5, столкнулись с различными проблемами, включая ограничение скорости устройств до Gen1. Платформа AM5 от AMD была первой, которая предложила поддержку Gen5 для SSD и GPU. Однако на материнских платах AM5, таких как X670E и B650E, твердотельные накопители Gen5 работают на скорости Gen1. Эта проблема вызывает сбои системы и невозможность загрузки в Windows.

Пользователи также сообщают, что некоторые SSD Gen5, включая Crucial T700 и T705, работали без проблем вначале, но после нескольких перезагрузок они начали зависать и система не загружалась. После устранения неполадок стало ясно, что SSD Gen5 работают на скорости Gen1, что снижает общую скорость и производительность.

На форумах пользователей материнских плат ASUS и MSI было отмечено, что некоторым удалось решить проблему, обновив BIOS до последней версии, но другие пользователи продолжали сталкиваться с проблемой.

Компания Crucial подтвердила, что проблема заключается не в SSD, а в материнской плате AMD X670E. Они рекомендуют обратиться к производителю материнской платы для обновления BIOS, что помогло решить проблему некоторым пользователям.

Твердотельный накопитель Crucial T705 будет работать на скорости, которую позволяет материнская плата, и это не является ошибкой самого накопителя. Некоторые пользователи также обнаружили, что использование накопителя Gen4 или возврат к скоростям Gen4 решает проблему.



