Apple обещала в пять раз более высокую скорость, чем прошлогодняя технология WiFi 6E в моделях iPhone 15

Apple представила iPhone 16 с обновленной технологией WiFi 7, обещая более высокую скорость загрузки и выгрузки данных. Однако, недавнее тестирование показало, что устройства испытывают трудности с производительностью WiFi 7. Вместо использования всей ширины канала в 320 МГц, iPhone 16 ограничивается только 160 МГц, что значительно снижает потенциал производительности устройств. Даже при подключении к надежной сети с частотным диапазоном 6 ГГц и скоростью 10 Гбит/с, iPhone 16 с трудом преодолевает скорость 1,6-1,7 Гбит/с. Это примерно те же результаты, что и у предыдущих моделей iPhone 15 Pro Max, которые использовали WiFi 6E. Диагностический инструмент Apple подтвердил, что устройства используют только половину потенциала WiFi 7.

WiFi 7 в Европе ограничены одной полосой в 320 МГц, в то время как в США доступны три полосы. Это означает, что новые возможности связи могут быть доступны не во всех регионах. Пока не ясно, будут ли доступны обновления программного обеспечения для исправления ограничений, или это связано с аппаратной частью устройств. Официальные документы Apple и обратная связь пользователей также не дают ясности по этому вопросу.

Компания должна прояснить ситуацию и решить проблему с плохой производительностью новых функций iPhone 16. Внешне обновление iPhone 16 может быть серьезным, но внутри оно не полностью соответствует ожиданиям, так как производительность WiFi 7 оказалась не впечатляющей.