Обновление перемещает кнопки «Поделиться» и «Добавить фото» в нижнюю часть экрана.

Компания Google работает над улучшением пользовательского интерфейса своего приложения Google Photos. Последнее обновление включает новую плавающую панель инструментов, которая облегчит навигацию пользователям и добавит новые удобные функции. Одно из основных изменений заключается в перемещении опций "Поделиться" и "Добавить фото" в нижнюю часть экрана, что сделает их более доступными и легкими в использовании, особенно при работе с одной рукой.

Кроме того, панель инструментов исчезнет при просмотре фотографий, что сделает взаимодействие с приложением менее отвлекающим.

Новая плавающая панель инструментов также будет содержать в себе новую опцию "Правка", которая позволит пользователям реорганизовывать фотографии и вносить необходимые изменения без необходимости обращаться к контекстному меню. В настоящее время эта функция недоступна в обычной версии приложения, но она может появиться в будущем обновлении.