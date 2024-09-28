Компания TEAMGROUP представила новые комплекты памяти Dual-Mode T-Force и T-Create DDR5, которые обладают скоростью до 8000 МТ/с и поддерживают стабильный разгон с помощью одного клика на платформах Intel и AMD. Эти комплекты памяти объемом до 48 ГБ доступны в вариантах T-Force и T-Create и предназначены как для геймеров, так и для создателей контента.
Линейка T-Force включает в себя такие модели, как XTREEM ARGB DDR5 Desktop Memory, XTREEM DDR5 Desktop Memory, DELTA RGB DDR5 Desktop Memory, DELTAα RGB DDR5 Desktop Memory, VULCAN DDR5 Desktop Memory и VULCANα DDR5 Desktop Memory. Они предлагают восемь различных спецификаций скорости памяти, начиная от 6400 МТ/с и заканчивая 8000 МТ/с.
Бренд T-Create представляет модель T-CREATE EXPERT DDR5 Desktop DRAM. Все модули, представленные TEAMGROUP, полностью совместимы с профилями Intel XMP 3.0 и AMD EXPO, что обеспечивает легкий разгон и высокую производительность на современных платформах AMD X870E и Intel Z790.
Двухрежимные модули памяти DDR5 будут предлагаться в вариантах емкостью 2х16 ГБ и 2х24 ГБ. Более объемная планка памяти объемом 24 ГБ позволяет обрабатывать более сложные задачи и эффективно выполнять рабочие процессы. Кроме того, TEAMGROUP продолжает сотрудничать с ведущими производителями материнских плат, такими как ASRock, ASUS, BIOSTAR, GIGABYTE и MSI, чтобы обеспечить совместимость своих продуктов с широким спектром материнских плат.