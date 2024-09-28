Новая SoC M5, пространственные вычисления и генеративный ИИ могут сделать его хитом продаж.

Компания Apple планирует выпустить второе поколение своих AR-гарнитур под названием Apple Vision Pro 2. Несмотря на недостаточный успех первой модели, разработка новых гарнитур не была прекращена. Аналитики отмечают, что Apple Vision Pro 2 будет оснащена новым чипсетом M5, который обеспечит высокую производительность. Кроме того, ожидается, что новые гарнитуры получат различные дополнительные функции, которые повысят их популярность.

Дизайн Apple Vision Pro 2, вероятно, останется неизменным, что поможет снизить производственные затраты и розничную цену. Прогнозируется, что Apple Vision Pro 2 поступит в массовое производство во второй половине 2025 года и будет выпущена с новым чипсетом M5. По предварительной информации, М5 будет производиться по технологии N3P от TSMC. Однако, данные детали могут измениться со временем.

Аналитики отмечают, что обновление чипсета M5 позволит улучшить работу искусственного интеллекта Apple Intelligence, который будет интегрирован в гарнитуры. Также ожидается, что Apple Vision Pro 2 получит улучшенные функции отслеживания движения глаз и управления жестами, что расширит возможности пространственных вычислений.

По прогнозам, недорогая модель Apple Vision Pro 2 может появиться в 2025 году. Точные сроки представления второго поколения AR-гарнитур не были уточнены.