Команда разработчиков Fntastic возвращается после неудачи с игрой The Day Before и просит 15 000 долларов на разработку новой игры.

Команда Fntastic, которая столкнулась с критикой при выпуске своей предыдущей игры The Day Before, сейчас пытается вернуться на рынок разработки игр. В их новом сообщении на сайте, они извиняются перед своей аудиторией за прошлые проблемы и берут на себя полную ответственность за случившееся. Они также представляют свою новую игру под названием Escape Factory, которая будет финансироваться через Kickstarter.

На сайте Fntastic размещена вкладка FAQ и раздел, в котором они объясняют, как сообщество может помочь им в разработке игры. Они признают, что теперь у них меньше сотрудников, и некоторые из них работают на добровольной основе. Это в некоторой степени подтверждает информацию о неоплачиваемом труде в прошлом. Escape Factory - это новая игра в жанре Prop Hunt, и Fntastic надеется, что сообщество поможет им собрать необходимые средства через Kickstarter. У них осталось 29 дней до окончания сбора средств, и на данный момент только 8 человек поддержали проект, собрав $217 из требуемых $15,000.

В дополнении к новой игре, Fntastic также разработали Propnight. Однако после провала The Day Before, они потеряли юридические права на оба проекта. Они признают свои ошибки, называя свои цели "чрезмерно амбициозными при низком инди-бюджете, команде без опыта работы с AAA-технологиями и выпуклым маркетингом". Они готовы вернуть деньги всем, кто приобрел полные версии The Day Before.