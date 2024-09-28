Компания NVIDIA раскрыла спецификации своих новых графических процессоров, GeForce RTX 5090 и RTX 5080

GeForce RTX 5090 будет иметь 21760 ядер и 32 ГБ VRAM, а GeForce RTX 5080 - 10752 ядер и 16 ГБ VRAM. Эти карты будут использовать новое поколение памяти GDDR7 и обладать высокой пропускной способностью. Предполагается, что GeForce RTX 5090 будет иметь потребление энергии на уровне 600 Вт, а GeForce RTX 5080 - 400 Вт.

Согласно утечке, GeForce RTX 5090 будет использовать печатную плату PG144/145-SKU30, а GeForce RTX 5080 - PG144/147-SKU45. У RTX 5090 будет больше ядер и памяти, что обеспечит ему более высокую производительность по сравнению с RTX 5080. Такая разница в характеристиках может быть невыгодна для NVIDIA, особенно учитывая отсутствие конкуренции в high-end сегменте графических карт. Цена на RTX 5080 ожидается более разумной по сравнению с предыдущей моделью, но точные цифры пока неизвестны.

Несмотря на то, что утечка представляет возможные спецификации, они могут быть изменены до официального представления карт.