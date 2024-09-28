Недавно вышла игра The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, и уже сейчас в нее можно играть на ПК с помощью эмулятора Nintendo Switch под названием Ryujinx.

Несмотря на то, что игра The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom только вышла, в нее уже можно играть на ПК с высокой частотой кадров благодаря одному из доступных эмуляторов Nintendo Switch. Как показано в новом видео, подготовленном reznoire, последняя часть серии и первая игра с принцессой Зельдой в качестве главного героя может работать с частотой более 120 кадров в секунду благодаря последней публичной версии эмулятора Ryujinx. Хотя в игре использовалась система с процессором i9-14900K, RTX 4090 и 32 ГБ оперативной памяти, у менее мощных систем не должно возникнуть проблем с приемлемой частотой кадров, учитывая, что игра не относится к числу самых требовательных игр для Nintendo Switch.

Хотя The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom определенно привносит новые идеи, основной упор в игре сделан на модернизацию классического 2D-опыта франшизы. Не все возможности игры реализованы очень хорошо, но нельзя отрицать, что игра стоит того, чтобы ее прошел любой поклонник серии Zelda.

Echoes of Wisdom неизменно выигрывает в проверенном временем дизайне мира и подземелий, которые ничуть не уступают тем, что были у франшизы в прошлом.