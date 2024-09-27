Первые изображения чипа были представлены на мероприятии Enterprise Tech в Портленде

Intel Clearwater Forest Xeon - первый процессор поколения 18A, на который компания Intel возлагает большие надежды. Intel страдает от проблем с процессорами на рынке, поэтому новое поколение технологии 18A является важным шагом для компании. Хотя Clearwater Forest - не единственная архитектура, основанная на новом процессе, она является наиболее значимой. Информация о процессоре Clearwater Forest пока ограничена, но известно, что он будет иметь до 288 ядер на базе архитектуры Darkmont Core и будет использовать передовые технологии упаковки, такие как Foveros Direct. Этот серверный процессор уже находится в разработке и будет представлен в 2025 году.

Изображение процессора Clearwater Forest показывает его печатную плату, совместимую с сокетом LGA 7529. Чип будет иметь три вычислительные плитки с 96 ядрами E-Core на каждой и две плитки ввода-вывода. Ожидается, что этот чип предложит высокую производительность для облачных центров обработки данных.

Кроме процессора Clearwater Forest, Intel также планирует выпустить SoC Panther Lake на базе техпроцесса 18A. Это свидетельствует о том, что и потребительский сегмент будет полагаться на 18A-узлы. Несмотря на сложное финансовое положение компании, Intel все еще работает над новыми продуктами, которые предложат потребителям передовые возможности.

Технология 18A не является эксклюзивной для Intel, так как компания уже заключила сделки на 15 миллиардов долларов на реализацию этой технологии и имеет множество клиентов, включая ARM. Ожидается, что внедрение 18A будет осуществляться на гораздо большем масштабе по сравнению с предыдущими технологиями, поэтому есть большой интерес к будущему техпроцесса 18A. Ожидается, что SoC Clearwater Forest и Panther Lake появятся на рынке к 2025 году.