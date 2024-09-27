Как и другие игры франшизы, эта игра также написана Дмитрием Глуховским и является самостоятельным приквелом к Metro 2033

Metro Awakening VR была показана во время презентации Sony State of Play. Это VR-игра, действие которой будет происходить во вселенной Metro. Во время показа трейлера поклонники смогли ближе познакомиться с геймплеем и сюжетом Metro Awakening, в котором игроки узнают историю одного из самых ключевых персонажей Metro.

Как и другие игры франшизы, эта игра также написана Дмитрием Глуховским и является самостоятельным приквелом к Metro 2033. Игра рассказывает историю Сердара, врача, который исследует ужасные туннели в поисках своей пропавшей жены. Во время путешествия его здравомыслие нарушается, и он часто обнаруживает, что видит и слышит то, чего нет, а затем пробуждается как Хан, легендарная мистическая фигура. Мудрость Хана и его понимание сверхъестественных сил туннелей будут отражаться на протяжении многих лет, Хан станет духовным наставником и будет определять судьбы тех, кто исследует туннели метро.

В настоящее время Metro Awakening доступна для предварительного заказа, игра совместима с PS VR2 и Steam VR. Игроки могут оформить предварительный заказ на две версии: Стандартное издание, включающее в себя косметику Field Medic, и издание Deluxe со скидкой 10%. Делюкс-издание дает 48-часовой ранний доступ к полной версии игры.

В Deluxe Edition также входит набор Field Medic, а также Memories of Polyanka, в который входит косметика Nosalis. Наконец, в издание также войдет цифровая галерея концепт-артов VR. Если вы хотите оформить предварительный заказ на Metro Awakening, то стандартное издание будет стоить 39,99 доллара, а делюкс-издание - 44,99 доллара.