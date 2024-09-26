Пока неясно, будет ли Apple продолжать улучшение производительности при выходе официальной версии iOS 18.1.

После выпуска iOS 18.1 beta 5 было обнаружено, что производительность A18 Pro значительно улучшилась. Ранее была введена задержка в повышении частоты процессора, чтобы увеличить время автономной работы, но теперь компания, похоже, отступила от этого решения. Новейшая SoC демонстрирует хорошие показатели как в одноядерном, так и в многоядерном режиме, приближаясь к производительности M2.

Результаты тестирования Geekbench 6 показали, что A18 Pro набирает 3 601 балл в одноядерном режиме и 9 388 баллов в многоядерном режиме.

Также было обнаружено, что при запуске iOS 18.1 beta 5 прошлогодние модели iPhone, такие как iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, получают значительный прирост производительности в Geekbench 6. Но пока неясно, будет ли Apple продолжать улучшение производительности при выходе официальной версии iOS 18.1.