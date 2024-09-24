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ddr22
Первые тесты показывают превосходство Dimensity 9400 над A18 Pro и M4
MediaTek готовится к выпуску своего нового чипсета Dimensity 9400, который, согласно утечке бенчмарка GFXBench Aztec Ruins 1440p, показывает впечатляющие результаты.

Согласно утечке бенчмарка GFXBench Aztec Ruins 1440p, чипсет MediaTek Dimensity 9400 показывает впечатляющие результаты производительности. Этот новый чипсет опережает A18 Pro от Apple на 86 процентов и даже превосходит Apple M4, который считается одним из самых быстрых SoC по результатам Geekbench 6. Dimensity 9400 также имеет меньший отрыв от Snapdragon 8 Gen 3, чем A18 Pro. 

Ожидается, что новый Dimensity 9400 будет оснащен графическим процессором ARM Mali-G925 Immortalis с 12 ядрами. В бенчмарке Dimensity 9400 достигает впечатляющей производительности, показав 134 FPS в режиме высокой графики и 8591 накопленных кадров. Сравнивая с другими чипсетами, A18 Pro от Apple показал 72 FPS, тогда как M4 от Apple демонстрирует скорость в 127 кадров в секунду.

Этот отчет основан только на одном бенчмарке, и для полного сравнения необходимо провести дополнительные тесты. Также остаются неизвестными энергопотребление Dimensity 9400 при запуске Aztec Ruins 1440p и другие факторы, которые могут повлиять на общую производительность. Поэтому следует ждать официальной информации и более объективных статистических данных, прежде чем делать окончательные выводы относительно производительности различных чипсетов.

Результаты бенчмарка позволяют предположить, что Dimensity 9400 будет конкурентоспособным чипсетом на рынке мобильных устройств. Так что стоит обратить внимание на выход Dimensity 9400 и Snapdragon 8 Gen 4, которые ожидаются в следующем месяце.

#dimensity 9400
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Dimensity 9400 на 86% обошел Apple A18 Pro в тесте производительности GPU
Производительность графики MediaTek Dimensity 9400 на 86% выше, чем у Apple A18 Pro
Dimensity 9400 показал существенный прирост в графических тестах в сравнении с предыдущей моделью
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