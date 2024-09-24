Frostpunk 2, продолжение успешной инди-игры, уже заработала прибыль всего за три дня продаж.

Frostpunk 2, разработанная и изданная компанией 11-bit Studios, оказалась успешной игрой, превысив продажи в 350 000 экземпляров всего за три дня. Компания объявила о том, что игра уже окупила затраты на разработку и маркетинг, став прибыльной за очень короткое время. Игра, которая доступна на платформах Steam и Game Pass, уже имеет более 5 000 отзывов и Mostly Positive рейтинг на Steam.

Разработчики, 11-bit Studios, заявили, что не собираются останавливаться на достигнутом и продолжают работать над улучшением игры. Они планируют выпускать новые исправления и обновления в будущих патчах, а также, возможно, выпустить крупные DLC-расширения, как это было с первой игрой Frostpunk. Frostpunk 2 является продолжением успешной инди-игры Frostpunk, которая была выпущена в 2018 году. Игра проходит через 30 лет после событий первой части и предлагает игроку построить город в постапокалиптическом мире, где постоянная зима.

В Frostpunk 2, как и в первой части, игроку предстоит принимать сложные моральные и политические решения в роли лидера своего города. Новые возможности включают в себя фракции, районы и возможность создавать небольшие города. Они могут помочь или помешать игроку в зависимости от успешности города и наличия ресурсов. Игра доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Одним из интересных нововведений в Frostpunk 2 является наличие инструмента для моддинга под названием FrostKit. Он позволит игрокам создавать собственные карты, модели и сценарии для игры. Сравнивая с первой частью, сиквел был создан на движке Unreal Engine, что значительно упростило процесс добавления модов в игру. Инструмент моддинга даст игрокам возможность создавать тематические города, такие как лавкрафтианский или космический, в зависимости от используемых активов.