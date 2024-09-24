С 2024 года количество одновременных игроков на Steam постоянно растет.

Платформа Steam установила новый рекорд с более чем 38 миллионами одновременных игроков на ПК. Это число превысило предыдущий рекорд в 37,2 миллиона игроков. График показывает, что с 2024 года количество одновременных игроков на Steam постоянно растет, причем впервые, среднее число игроков не опускается ниже отметки в 30 миллионов. Один из факторов, который способствует росту числа игроков на Steam, - это выпуск игры "Black Myth: Wukong", которая привлекла многочисленную аудиторию.

В топ-10 самых играемых игр на Steam преобладают многопользовательские игры, такие как Counter-Strike 2, Dota 2 и другие. Эти игры имеют большое количество одновременных игроков как в пиковые, так и в среднем. Кроме того, большинство из них являются бесплатными, что также способствует их популярности.

Показатели роста числа игроков на ПК не только подтверждаются графиками Steam, но и рынком аппаратного обеспечения ПК, где поставки оборудования также растут каждый квартал.

Steam остается популярной платформой для игроков по всему миру благодаря своей доступности и удобному пользовательскому интерфейсу. На сегодняшний день в клиенте Steam насчитывается более 100 тысяч игр, и каждый год это число продолжает расти.