PlayStation остается лидером консольного рынка.

PlayStation 5 была продана в количестве 61,7 миллиона единиц по состоянию на июнь 2024 года, в то время как Xbox Series X|S разошлись тиражом всего 28,3 миллиона единиц. PlayStation всегда была лидером на рынке игровых консолей, начиная с выпуска PlayStation 2. Однако разрыв между PlayStation 3 и Xbox 360 был менее значительным, с PS3 на 7,5 миллиона единиц впереди. Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, PS5 оказалась более успешной, чем Xbox Series X|S.

Несмотря на постоянное напоминание о мощности Xbox Series X в рекламе, у нее не было достаточных преимуществ, чтобы привлечь покупателей. PlayStation имела эксклюзивные игры, а также некоторые из них были доступны на ПК, в то время как Xbox давно не выпускала эксклюзивы. Введение подписочного сервиса Xbox Game Pass было попыткой компании вернуть деньги.

Хотя PlayStation всегда была на вершине, компания также столкнулась с финансовыми трудностями. Цены на PlayStation 5 резко выросли в разных странах, а в Японии даже контроллеры Dualshock подорожали на 5 долларов. Анонс PlayStation 5 Pro вызвал недовольство у фанатов, из-за высокой цены и недостаточных функций. Плюс тем, кто предпочитает физические копии игр, потребовалось дополнительные затраты на дисководы и подставки для консоли.