Intel подписала многомиллиардное соглашение с Amazon Web Services (AWS) о разработке чипов искусственного интеллекта на базе технологического узла 18A.

Intel и Amazon AWS подписали соглашение о разработке и производстве чипов искусственного интеллекта. Сделка, которая является частью программы Intel Foundry Services, получила благословение от официальных лиц штата Огайо, где Amazon планирует инвестировать 7,8 миллиарда долларов в центры обработки данных. Соглашение также включает исследование будущих технологий производства чипов, таких как Intel 18AP и 14A.

Это последний шаг крупных технологических компаний в разработке собственных чипов для искусственного интеллекта. В рамках сделки Intel будет использовать свой производственный процесс Intel 3 для создания специализированного чипа Xeon 6, который будет использоваться в рабочих нагрузках Amazon. Intel также выпустит "чип AI fabric" на базе технологии 18A. Этот процесс планируется выпустить в следующем году.

Эта сделка поможет Intel сохранить свою позицию в производстве чипов и конкурировать с NVIDIA, которая является лидером в области процессоров для искусственного интеллекта.

Главный исполнительный директор Intel Патрик Гелсингер выразил уверенность, что его компания может удовлетворить все потребности в области искусственного интеллекта и стать ведущим производителем полупроводниковых систем к 2030 году. Он отметил, что Intel является единственной компанией, которая имеет разнообразный портфель полупроводников, способный удовлетворить все потребности в области искусственного интеллекта.