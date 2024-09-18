Архитектура Cobra Core будет превосходить Royal Core и использовать гибридные архитектуры, такие как ядра P и E.

Компания Intel сейчас работает над архитектурой Cobra Core следующего поколения для будущих процессоров x86. Эта архитектура будет нацелена на повышение производительности и эффективности. Это последний шаг в эволюции архитектуры Intel x86, которая в последние годы претерпела много изменений. С 12-м поколением процессоров Alder Lake, Intel перешла от монолитного дизайна к использованию гибридных архитектур с ядрами P и E. Затем они перешли к дизайну на основе тайлов (чиплетов), и первый продукт с этим дизайном недавно был представлен в виде Meteor Lake.

Теперь Intel переходит к новой архитектуре x86, известной как Royal Cove или Royal Core. Первым продуктом с полностью реализованной новой архитектурой будет Nova Lake, который будет выпущен в 2026-2027 годах и будет использоваться на мобильных и настольных платформах. Однако, помимо Royal Cove, Intel также работает над другой архитектурой ядра нового поколения под названием Cobra. Ядра Cobra будут нацелены на повышение энергоэффективности и производительности по сравнению с конкурентами на рынке.

Пока нет информации о том, в какие семейства процессоров будут входить ядра Cobra. Однако, утечка информации с сайта gamma0burst показывает возможную дорожную карту, основанную на профилях сотрудников и слухах. Согласно этой информации, Panther Lake, следующий после Arrow Lake, будет использовать ядра Cougar Cove и Darkmont, а Nova Lake, который заменит Panther Lake, будет использовать ядра Panther Cove и Arctic Wolf.