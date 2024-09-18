Недавний бенчмарк показал, что процессор Intel Core Ultra 7 265K превосходит AMD Ryzen 9 9900X в многопоточной производительности, несмотря на меньшее количество потоков

Недавно были опубликованы утечки результатов бенчмарков процессора Intel Core Ultra 7 265K, который продемонстрировал лучшую производительность по сравнению с конкурентом AMD Ryzen 9 9900X. Процессор Intel Core Ultra 7 265K, известный также как Arrow Lake, протестирован в различных бенчмарках, таких как CPU-z, AIDA64, V-Ray и Geekbench 6. Последний бенчмарк в Geekbench 6 показал, что процессор Intel Core Ultra 7 265K достигает более высокой производительности в многопоточных задачах, несмотря на меньшее количество потоков. Более того, процессор включает в себя 20 ядер и 20 потоков, работает на тактовой частоте от 3,9 до 5,5 ГГц и имеет 33 МБ кэша L3. Тепловая мощность (TDP) процессора составляет 125 Вт, но также имеются режимы 177 Вт и 250 Вт, которые можно настроить вручную.

Процессор Intel Core Ultra 7 265KF будет вторым по скорости в линейке Core Ultra 200K Desktop, превосходя своих предшественников. В результате тестов, проведенных на материнской плате MSI PRO Z890-P WiFi, процессор работал на частоте до 5,5 ГГц. Платформа также оснащена 32 ГБ памяти DDR5, и хотя точные параметры не сообщаются, можно ожидать улучшение производительности по сравнению с предыдущими моделями. Также были проведены бенчмарки процессора Core Ultra 9 285K, которые показали неплохую производительность в многопоточных задачах с использованием памяти DDR5-5600.

Процессор Intel Core Ultra 7 265K соперничает с такими моделями, как AMD Ryzen 9 9900X и Intel Core i9-13900K. AMD Ryzen 9 9700X, в свою очередь, будет конкурировать с Core Ultra 5 245K. Intel Core Ultra 7 265K обладает более высокой производительностью в многопоточных задачах благодаря большему количеству ядер. Ожидается, что новые процессоры Arrow Lake будут представлены 24 октября.