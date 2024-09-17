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ddr22
NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER опередили серию AMD Radeon RX 7000 по продажам в Германии
Доля продаж NVIDIA составила 56,55%.

Графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER оказались популярнее серии AMD Radeon RX 7000 в Германии. Крупнейший немецкий ритейлер Mindfactory сообщил, что самой продаваемой моделью является NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER. При этом доходы от игр составили значительную часть доходов компании, в отличие от AMD, чьи доходы от игр сокращаются.

Данные Mindfactory показывают, что на немецком рынке было продано 1295 графических процессоров NVIDIA GeForce, что составляет 56,55% от общего числа продаж. Средняя цена продажи составляла 690 евро. В то же время, было продано 975 графических процессоров AMD Radeon, что составляет 42,58% от общего числа продаж. Средняя цена продажи составляла 506 евро. Продажи графических процессоров Intel составили менее 1%, при этом средняя цена продажи составляла 124 евро. По выручке NVIDIA заняла 64,33%, а AMD - 35,49%.

Наиболее популярными моделями процессоров стали NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER, RTX 4070 SUPER и RTX 4070 Ti SUPER. У AMD самой продаваемой моделью стала RX 7800 XT. Заметно, что модели NVIDIA с более высокой ценой, оказались популярнее, чем модели AMD.

AMD Radeon RX 7800 XT имеет свои преимущества, но экосистема NVIDIA RTX продолжает привлекать геймеров и энтузиастов, что видно даже на рынке, который ранее был склонен к AMD. Несмотря на сопоставимую цену с RX 7900 XTX от AMD, NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER предлагается некоторыми ритейлерами по более привлекательной цене, что делает его популярным выбором.

#nvidia
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