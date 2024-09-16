Результаты тестирования показывают, что процессор может быть установлен и разогнан на обычных платах с чипсетом B650.

Процессор AMD EPYC 4124P «Zen 4» является четырехъядерным чипом начального уровня, который был разогнан до 6,6 ГГц на материнских платах B650. Оверклокер Sergamann протестировал этот процессор в программе 7-Zip и установил новые мировые рекорды по тактовой частоте и показателям 7-Zip для четырехъядерных процессоров.

Оверклокер добился тактовой частоты 6 664,75 МГц на процессоре EPYC 4124P с помощью охлаждения жидким азотом.

Процессоры AMD EPYC 4004, предназначенные для серверов и рабочих станций начального уровня, совместимы с некоторыми материнскими платами с чипсетом B650.

Однако, как показывают последние результаты, процессоры EPYC 4004 могут быть установлены и разогнаны на обычных материнских платах с чипсетом B650.

Процессор EPYC 4124P был успешно протестирован на материнской плате Gigabyte B650E AORUS Tachyon и обходной путь для разгона, позволил увеличить тактовую частоту всех ядер до 6,6 ГГц.

Также были достигнуты высокие частоты на других материнских платах с чипсетом B650, таких как ASRock B650M-HDV/M.2.

Несмотря на то что не все материнские платы B650 указали поддержку процессоров EPYC 4004, но результаты показывают, что большинство таких плат могут поддерживать эти процессоры. Материнские платы на чипсете B650 имеют ограничения, такие как отсутствие поддержки памяти ECC.



