Этот набор памяти стал самым быстрым из всех доступных на рынке и превосходит предыдущие модели DDR5.

Компания Asgard представила THOR - самую быструю на сегодняшний день память DDR5 CUDIMM с тактовой частотой до 9600 МТ/с. Этот новейший комплект оперативной памяти предлагает высокую скорость работы, превосходящую даже существующие оперативные памяти DDR5. Новая модель памяти - Thor DDR5 9600 MT/s CL44, заменяет предшествующую модель с тактовой частотой до 9200 МТ/с. Память CUDIMM обеспечивает лучшую целостность сигнала и добивается этого благодаря технологии CKD (Clock Driver), которая регенерирует тактовый сигнал, улучшая передачу сигнала между процессором и DRAM. Модули оперативной памяти Asgard Thor работают на скорости 4800 МТ/с, что эквивалентно скорости 9600 МТ/с, так как процессоры Intel работают с тактовой частотой оперативной памяти в режиме 2:1. Новый комплект памяти Asgard Thor поддерживает гораздо более высокие тактовые частоты, чем его предшественники, и представлен для платформ AMD и Intel. Компания также планирует выпустить память со скоростью 10 000 МТ/с в ближайшем будущем.

Asgard также обращает внимание на то, что использует JEDEC-совместимые чипы третьего поколения, что обеспечивает оптимальную совместимость и надежность на новых платформах. Модули оперативной памяти Asgard Thor будут доступны в двух цветовых вариантах: Polar Night Black и Lightning Silver. Они также оборудованы теплораспределителями, которые быстро отводят тепло и обеспечивают лучшую терморегуляцию. Память Asgard Thor будет поддерживать Intel XMP и работать при напряжении всего 1,5 В.

Демонстрация THOR на компьютерной выставке Computex показала комплект памяти, работающий в режиме Gear 2. Несмотря на это, не было указано, с какой материнской платой или процессором работали модули. Однако, известно, что платформа Z890 Taichi от ASRock может поддерживать скорость оперативной памяти DDR5 до 9200 МТ/с, что выше, чем у Z790 Taichi.