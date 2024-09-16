Его продажи начинаются 20 сентября.

AMD представила новый процессор Ryzen 5 7600X3D 3D V-Cache на китайском рынке. Процессор будет доступен с 20 сентября на сайте JD.com по цене 2199 юаней (около 310 долларов США). Это расширяет присутствие процессора за пределами Северной Америки и Европы, где он уже появился в розничных магазинах. Рыночная цена процессора в Китае будет примерно такой же, как и в других регионах.

В тестировании производительности он показался быстрее, чем Ryzen 7000X3D и Intel Raptor Lake/Refresh CPU.

Процессор AMD Ryzen 5 7600X3D 3D V-Cache имеет 6 ядер/12 потоков и обладает 96 МБ кэша L3 благодаря уникальной укладке 3D V-Cache. Он работает на частотах 4,1 ГГц Base и 4,7 ГГц Boost. Процессор ориентирован на бюджетные игровые нагрузки, при этом оставаясь энергоэффективным с максимальным TDP 65 Вт. В игровых тестах его энергопотребление составляет около 50-60 Вт.