AMD разрабатывает новое поколение технологии FidelityFX Super Resolution (FSR 4) с использованием искусственного интеллекта (ИИ) для улучшения визуальной достоверности.

Компания AMD готовится представить новую технологию под названием FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4), которая использует искусственный интеллект для повышения визуальной достоверности. Джек Хуинь, генеральный менеджер графического бизнеса AMD, подтвердил, что компания намерена использовать ИИ для улучшения качества изображения и эффективности. Это будет означать не только улучшение масштабирования, но и предложение генерации кадров и интерполяции кадров, что поможет увеличить время работы портативных устройств и улучшить производительность дискретных графических процессоров.

Внедрение ИИ в архитектуру Radeon было предсказуемо, но некоторые сомневались, что AMD применит его в технологии FSR. Однако компания ранее объявила о намерении использовать ИИ для своих технологий FSR следующего поколения и сейчас работает над его внедрением. Таким образом, AMD наверстывает упущенное время и присоединяется к конкурентам NVIDIA и Intel, которые уже включили ИИ в свои технологии DLSS и XeSS, соответственно.

FSR 4 будет не только усовершенствованной версией предыдущих версий FidelityFX Super Resolution, но и предложит новые функции, такие как генерация кадров и интерполяция кадров.

AMD уже использует ИИ для улучшения технологий FSR 3.1 и AFMF, но следующим шагом будет использование как программных, так и аппаратных улучшений на основе искусственного интеллекта. Кроме того, AMD выпустила новую SoC для Sony PlayStation 5 Pro с поддержкой технологии PSSR или PlayStation Spectral Super Resolution. Вероятно, что эта технология основана на принципах и алгоритмах FSR 4 с оптимизациями для консоли PlayStation.