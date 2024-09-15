Руководители компаний NVIDIA, OpenAI, Microsoft и Google встретились с представителями правительства США для обсуждения развития искусственного интеллекта и центров обработки данных.

Руководители компаний NVIDIA, OpenAI, Microsoft и Google встретились с представителями правительства США для обсуждения перспектив развития искусственного интеллекта (ИИ) и масштабирования инфраструктуры, необходимой для этого. Эти крупнейшие технологические компании сотрудничают с правительством США, чтобы стимулировать развитие вычислительной мощности в области ИИ. Политики и бизнес-лидеры признают ИИ как ключевой аспект человеческой жизни, который способствует автоматизации и изменению широкого спектра индустрий. Поэтому другие технологические компании, такие как Microsoft и NVIDIA, также стремятся адаптироваться к влиянию ИИ на рынок.

На встрече, организованной Белым домом, присутствовали генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг, генеральный директор Anthropic Дарио Амодей, президент Google Рут Порат, глава облачного подразделения Amazon Мэтт Гарман и президент Microsoft Брэд Смит. Такое масштабное мероприятие с участием крупнейших компаний показывает стремление США быть впереди других стран в области ИИ.

После переговоров администрация Байдена создала межведомственную целевую группу с целью развития масштабных кластеров ИИ в стране. Одной из ключевых задач этой группы станет помощь в развитии центров обработки данных в стране. Для стимулирования этого процесса правительство США планирует увеличить энергоснабжение, а Министерство энергетики предоставит кредиты, гранты и налоговые льготы разработчикам центров обработки данных. Это позволит развивать рынок ИИ, который требует высокой вычислительной мощности.