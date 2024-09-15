Создание данного суперкомпьютера обойдется в 750 миллионов долларов и планируется завершить к 2030 году.

Япония планирует создать новый суперкомпьютер класса "Зетта" под названием Fugaku Next, который будет в 1000 раз быстрее существующих суперкомпьютеров. Для этого проекта будет выделено 750 миллионов долларов, и ожидается, что суперкомпьютер будет запущен к 2030 году. Fugaku Next будет являться преемником текущего самого быстрого японского суперкомпьютера Fuguaku. Его ожидаемая производительность составит один зеттафлопс или секстиллион (1021) операций с плавающей запятой в секунду. Проект возглавляется Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии (MEXT) и будет требовать значительных инвестиций на протяжении нескольких лет.

Компания Oracle также сообщила о своих планах по созданию суперкомпьютера класса "Зетта". Их суперкомпьютер OCI также будет иметь производительность до 2,4 зеттафлопс. Для достижения этой производительности Oracle планирует использовать 131 072 новых графических процессора NVIDIA Blackwell, что почти в 3 раза больше, чем используется в суперкомпьютере Frontier. Однако, обеспечение бесперебойной работы таких мощных суперкомпьютеров потребует огромного количества энергии.

Проект Fugaku Next не только преследует цель создания самого быстрого суперкомпьютера, но также имеет широкие цели в разных областях. Япония надеется использовать этот суперкомпьютер для развития искусственного интеллекта, машинного обучения, астрофизики, энергетических исследований, медицинских исследований, моделирования климата и многого другого.