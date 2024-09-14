Обновление не должно негативно сказаться на работе модов, так как его целью было добавление поддержки новых технологий, а не изменение игрового контента.

Патч 2.13 для Cyberpunk 2077 и Phantom Liberty был выпущен официально для ПК, и его главным нововведением является поддержка технологии AMD FidelityFX Super Resolution 3 с функцией Frame Generation. Это обновление предназначено в основном для тех пользователей, которые используют моды в игре. Обычно модификации становятся несовместимыми с игрой после обновления, но в данном случае, благодаря целевому добавлению поддержки AMD FidelityFX и Intel Xe Super Sampling, патч вряд ли повредит работе модификаций.

AMD FidelityFX Super Resolution 3 объединяет масштабирование изображения с технологией генерации кадров, позволяя достичь плавного игрового процесса с высоким разрешением и частотой кадров. Эта функция может быть включена или отключена в зависимости от предпочтений игрока. CD Projekt Red решила сохранить поддержку как FSR 2.1, так и FSR 3, чтобы предоставить игрокам больше свободы выбора визуальной качества и производительности.

Для использования FSR Frame Generation в игре необходимо включить масштабирование AMD FidelityFX Super Resolution 3. Хотя FSR 3 совместима со многими графическими процессорами, могут потребоваться другие системные требования. На сайте AMD представлен список GPU, совместимых с этой технологией. Чтобы достичь наилучших результатов с AMD FSR 3 в Cyberpunk 2077 и Phantom Liberty, рекомендуется запускать игру с базовой частотой 60 кадров в секунду. Более низкая частота кадров может привести к визуальным артефактам и проблемам с частотой кадров. Кроме того, рекомендуется использовать монитор с высокой частотой обновления (120 Гц и выше).