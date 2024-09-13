в Гонконге возвращает деньги своим клиентам за неисправные процессоры Intel Core i9 14900K, так как у них закончились запасы этой модели

Гонконгский дистрибьютор компании Intel, Synnex, объявил о возврате денег своим клиентам, у которых процессоры Intel Core i9 14900K вышли из строя из-за проблемы нестабильности. Пользователи получают 4200 гонконгских долларов в качестве компенсации за неисправные чипы, так как у дистрибьютера закончились запасы данных процессоров.

Эта проблема с нестабильностью существует уже более года и повредила множество высококлассных процессоров Raptor Lake и Refresh. Хотя Intel выпустила микрокод для устранения проблемы и обещала предложить заявки на возврат через процесс RMA, не все дистрибьюторы могут решить эту проблему, так как им не хватает достаточного количества запасных чипов.

Synnex, один из крупнейших дистрибьюторов чипов Intel в Гонконге, предлагает пользователям возврат 4200 гонконгских долларов, так как не может отремонтировать поврежденные процессоры Core i9 14900K. Несмотря на то, что это немного меньше официальной розничной цены процессора, это показывает, что пользователи могут оказаться в затруднении, если их чипы выйдут из строя.

Многие пользователи, столкнувшись с этой проблемой нестабильности, были вынуждены перейти на процессоры AMD, так как у них не осталось другого выбора. Некоторые пользователи подали заявки на возврат денег, так как не могут долго ждать ремонта или замены своих процессоров.

Однако похоже, что пользователи, планирующие собрать новый компьютер, будут либо выбирать AMD, либо ждать появления новых процессоров Intel Arrow Lake S, которые, по заявлениям Intel, не будут иметь проблемы нестабильности. Ожидается, что эти процессоры будут представлены 24 октября и будут являться альтернативой для пользователей, испытывающих затруднения со старыми моделями.