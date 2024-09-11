LG Gram 16 Pro сможет предложить до 67 TOPS производительности GPU.

LG анонсировала новую модель ультралегкого ноутбука Gram 16 Pro, которая будет оснащена процессорами Intel Core Ultra 200V "Lunar Lake". Ожидается, что новинка поступит в продажу в конце 2024 года.



На IFA 2024 несколько производителей представили свои новые линейки ИИ-совместимых ПК после выпуска процессоров Intel Lunar Lake Core Ultra 200V, и LG также присоединилась к ним, выпустив новый модель Gram 16 Pro.

Ноутбук LG Gram 16 Pro предложит до 48 TOPS производительности через встроенный в Lunar Lake нейронный процессор (NPU), обеспечивая отличную производительность для опытов с Copilot и других ИИ-решений. При этом не придется беспокоиться о расходе энергии, так как процессоры Intel Lunar Lake известны своей энергоэффективностью с диапазоном TDP 17/30W.



Помимо 48 TOPS благодаря NPU, ожидется, что LG Gram 16 Pro сможет предложить до 67 TOPS производительности GPU. Процессоры Core Ultra 200V оснащены графикой Intel Xe2 Battlemage, что улучшит графическую производительность и поможет пользователям в различных графически-ориентированных задачах.



LG Gram 16 Pro уже существует с процессором Intel Meteor Lake Core Ultra 7 155H и предлагает либо встроенную графику Intel Xe, либо NVIDIA RTX 3050 с 4 ГБ памяти, а также 16/32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 2 ТБ хранилища. Новая модель, возможно, будет обновлена до графических процессоров серии RTX 40, что добавит пользователям выбор между интегрированной и дискретной графикой.