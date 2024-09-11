Модные сумочки из GPU за $1000 с прозрачным корпусом и охлаждением ждут своих покупателей

На рынке можно найти самые удивительные и странные товары, но предложение создания модных аксессуаров из старых видеокарт выходит за рамки привычного. Именно этим занимается фирма GPU Purses, предлагая сумки, созданные из десятилетних GPU и продающие их за баснословные суммы, приписывая им статус "люксовых товаров".

Новинка от GPU Purses — сумка из видеокарты NVIDIA GeForce GT 730 по цене $1024. Внешний вид этой сумки оставляет желать лучшего: прозрачный корпус позволяет видеть внутренности устройства, а на внешней стороне добавили имитацию охлаждающего вентилятора. Цепочки придают сумке некоторую функциональность, позволяя её носить, но на этом положительные характеристики заканчиваются. Внутренний объём такой сумочки едва ли позволит вместить что-то большее, чем телефон.

Очевидно, что себестоимость видеокарты GT 730 значительно ниже заявленной цены сумки — около $20. Учитывая это, можно предположить, что продавец больше заботится о высокой наценке, нежели о реальной полезности продукта для покупателя. Вероятно, покупка такого аксессуара может привести к разочарованию, так как данный продукт абсолютно не функционален и выглядит не эстетично.

Эта сумка вызывает ассоциации с концептуальными телефонами, такими как Honor V от Huawei, где дизайн и концепция направлены на уникальность, но в данном случае отсутствует какая-либо утилитарная ценность. Помимо сумки на базе GT 730, GPU Purses предлагают также сумки, якобы созданные из других видеокарт. Примером является сумка из NVIDIA H100 по цене $65 536, что, по всей видимости, ещё один маркетинговый трюк или попытка проверить нервы потенциальных покупателей.

