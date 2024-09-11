Процессоры Intel Core Ultra 200 "Arrow Lake-S" предположительно выйдут в октябре этого года, причем их официальный дебют намечен на 10 октября, а начало продаж на 17 октября

Intel готовится к выпуску своих новых процессоров для настольных компьютеров серии Core Ultra 200 под кодовым названием "Arrow Lake". Процессоры уже начали появляться в списках онлайн-ритейлеров, поднимая завесу над их возможной ценовой политикой и характеристиками. Это событие вызывает большой интерес у потребителей и энтузиастов, учитывая, что серия обещает серьезную конкуренцию не только чипам Ryzen 9000 "Zen 5" от AMD, но и заменит текущие 13-е и 14-е поколения процессоров Intel, которые несколько пошатнули репутацию компании.

Один из первых ритейлеров, LambdaTek из Великобритании, уже разместил пять различных моделей новых процессоров Core Ultra 200K, включая флагманский Core Ultra 9 285K. Эта модель с 24 ядрами и тактовой частотой до 5,7 ГГц стоит £471,83 без НДС и £566,20 с НДС, что примерно соответствует $620 в пересчете на американские доллары. Также на сайте были перечислены модели Core Ultra 7 265K и Core Ultra 7 265KF, каждая с 20 ядрами и максимальной тактовой частотой 5,5 ГГц, стоимость которых варьируется от £327,32 до £392,82 включая НДС ($410 - $430). Помимо этого, была информация о моделях Core Ultra 5 245K и Core Ultra 5 245KF, каждая с 14 ядрами и максимальной тактовой частотой 5,4 ГГц по цене от £250,86 до £301,03 с НДС ($310 - $320).

Процессоры Intel Core Ultra 200 "Arrow Lake-S" предположительно выйдут в октябре этого года, причем их официальный дебют намечен на 10 октября, а начало продаж на 17 октября. Ожидается, что они вызовут значительную конкуренцию на рынке процессоров, учитывая, что Ryzen 9000 от AMD не смогли существенно укрепить свои позиции. Известно, что Intel стремится вернуть себе часть рынка и улучшить восприятие своей продукции среди потребителей, предложив более агрессивную ценовую стратегию.



Этот шаг Intel показывает их готовность не только удержать своих текущих пользователей, но и привлечь новых, предоставив высокую производительность по более доступной цене. Это также свидетельствует о том, что компания уделяет большое внимание своим флагманским продуктам и готова обновлять их с учетом современных требований и ожиданий потребителей. Важно отметить, что данные о новых процессорах обусловлены утечками и ранними регистрациями на сайтах ритейлеров, и окончательные спецификации и цены могут немного отличаться, когда Intel сделает официальное объявление.